Ennesimo atto vandalico nella notte ad Avezzano. Questa volta ad essere stata presa di mira e danneggiata, l’auto di Roberto Alfatti Appetiti, commissario cittadino di Avezzano di Fratelli d’Italia.

Appetiti, ha denunciato il fatto sui social: “Grazie per il buongiorno, pregate che i video di sorveglianza non vi abbiano ripreso. E pregate di non trovarmi sveglio, la prossima volta. Vigliacchi, miserabili”.