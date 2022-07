AVEZZANO. AZIONI E RISULTATI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DOMANI, IN COMUNE, VERRÀ PRE-SENTATO IL REPORT DEL CENTRO TERRITORIALE MARSICA

Il progetto “Centro Territoriale Marsica Famiglie Fragili” è nato con l’obiettivo di realizzare un modello innovativo di intervento in favore delle famiglie in condizioni di fragilità̀ residenti nella Marsica e per promuovere il benessere e il miglioramento della qualità̀ della vita grazie ad un impegno corale svolto in partnership tra pubblico e privato.

Domani, giovedì 14 luglio presso la Sala Conferenze del Comune di Avezzano in Piazza della Repubblica 8, alle ore 17.00, verranno presentati i risultati delle attività del Centro, frutto di un lavoro prezioso di squadra di cui sono stati protagonisti l’Ambito Sociale Distrettuale n.3- Comune di Avezzano ( Ente capofila), l’Ambito Sociale Distrettuale n.2 Marsica, ASL n.1 sede di Avezzano, la Leonardo Società Cooperativa Sociale, l’Associazione La Casa degli Angeli Onlus, l’ Associazione di Volontariato Tribunale per la Difesa del Malato Onlus, l’Associazione ANFFAS Onlus Avezzano, l’ Associazione di Promozione Sociale I Girasoli. Saranno presenti gli operatori del settore ma l’appuntamento, che sarà aperto dai saluti del vicesindaco Domenico Di Berardino e della dirigente Laura Ottavi, è aperto a tutti gli interessati.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della famiglia, con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato a famiglie in condizioni di particolare fragilità, curato da un’equipe di professionisti, assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati, mediatori familiari collegati funzionalmente con il personale dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali. Le azioni vanno dal sostegno alla genitorialità̀, alla consulenza psicolgica o legale fino ai laboratori di arte terapia.