AVEZZANO. CALCIO: IL TERZINO GOLIA: “A RICCIONE PER IL MASSIMO RISULTATO

Il giovane biancoverde vive un ottimo momento: tra i migliori domenica scorsa (si è procurato anche un calcio di rigore) e in gol nel turno precedente a Vastogirardi

Dubbi in attacco per Roberti e Bolò

Poche parole, secche, come uno dei suoi ‘blitz’ sulla fascia sinistra: “Pronti al riscatto, a Riccione dobbiamo far bene”

Francesco Golia, difensore di fascia sinistra, tira la volata all’Avezzano in vista della trasferta di domenica prossima a Riccione. Nel suo slancio ci sono la carica dei 19 anni e la consapevolezza di vivere, nel grafico del rendimento personale, un punto abbastanza alto: in questo abbrivio di torneo è stato uno dei migliori. Domenica scorsa, nella sconfitta interna col Notaresco, ha assaltato la fascia di sua competenza con proiezioni esuberanti e profonde accelerazioni, fino a procurarsi il calcio di rigore che è valso ai biancoverdi il momentaneo pareggio. Andando ancora più a ritroso, va citato il gol messo a segno a Vastogirardi, nell’inedito ruolo di mezz’ala, segno di duttilità tattica: controllo col destro, diagonale con sinistro, per il sigillo del quinto gol.

“Col Notaresco”, dice Golia, “non abbiamo disputato una della nostre migliori prestazioni ma andiamo a Riccione carichi e determinati per fare risultato. Dopo la sconfitta, è normale, eravamo un po’ giù di morale ma ciò che è accaduto è già alle nostre spalle. Il cambio di allenatore sulla panchina dei nostri avversari? Sul piano degli effetti è da decifrare, potrebbe essere un vantaggio ma anche uno svantaggio”

Domenica scorsa Golia, al là del rigore che si è procacciato, si è distinto per la grinta e la determinazione.

“Siamo un bel gruppo”, dichiara il giovane terzino, “il presidente Pecorelli ha investito molto, siamo sicuri di poter recitare un ruolo importante nel campionato. Siamo tutti nuovi e abbiamo la possibilità di crescere”

Per comporre la formazione da schierare domenica prossima, mister Ferazzoli dovrà sciogliere alcuni dubbi legati, in particolare, alle condizioni fisiche del bomber Roberti e di Bolò. Nodi che riguardano soprattutto l’assetto in attacco perché, con la squalifica di Ortolini, il fronte offensivo è in pratica da reinventare, pur avendo il tecnico delle alternative sul piano tattico. La squadra partirà alla volta di Riccione domani pomeriggio. La gara si giocherà allo stadio comunale di Viale Arezzo, con tribune più piccole, invece che al ‘Nicoletti’, abitualmente utilizzato, in quanto il manto erboso è in via di rifacimento.

Biglietti.

Il settore per i tifosi ospiti non prevede posti a sedere e potrà ospitare un massimo di 100 persone. I biglietti per gli ospiti possono essere acquistati esclusivamente online sulla piattaforma Go2 entro domani, sabato 14 ottobre.

Ecco il link: