AVEZZANO. CAMBIA VOLTO VIA ROMA CON PERCORSO CICLOPEDONALE E NUOVI ALBERI

L’Amministrazione sostituisce i pini, malati o instabili, con piante più idonee. Operai al lavoro dalla prossima settimana

Realizzazione del percorso ciclopedonale, linea diretta della Scav con tre fermate dedicate, illuminazione specifica per attraversamenti pedonali, una nuova rotatoria all’incrocio con Via dei Laghi e anche riqualificazione del verde della zona, con una importante rialberatura lungo la strada.

L’investimento del Comune di Avezzano su Via Roma, dall’incrocio con Via dei Laghi fino al raggiungimento dell’area commerciale nord della città, McDonald’s e centri commerciali, punta ad una revisione strutturale di quell’area, per migliorare le condizioni di fruizione di pedoni e ciclisti, spesso giovanissimi, che la percorrono quotidianamente, e ai quali è importante assicurare migliori condizioni di sicurezza, considerati i volumi di traffico.

E proprio sul discorso della sicurezza che si inserisce anche la decisione di procedere alla rialberatura del tratto interessato.

Con l’avvio della realizzazione del percorso ciclopedonale, che partirà la settimana prossima, l’Amministrazione comunale, che è riuscita a trovare ulteriori finanziamenti, ha fatto eseguire un esame sulle piante presenti, cioè i pini neri che costeggiano quel tratto di strada.

Dai controlli, purtroppo, è emerso che il 35% delle piante presenti – si tratta di pini – manifesta ammaloramenti, instabilità e danneggiamenti che ne compromettono definitivamente vitalità e sicurezza.

Il resto accusa ammaloramenti e gravi danneggiamenti, ma soprattutto potenziali rischi per persone e cose, che ne consigliano l’abbattimento.

A questo si aggiunga che queste piante necessiterebbero di aiuole con formelle di metallo, per la necessaria aerazione alla zona delle radici. “Aiuole” e formelle che, viste le dimensioni delle radici, andrebbero ad invadere la sede stradale esistente con ulteriori pericoli per chi transita.

Un’altra considerazione sulla sicurezza, poi, riguarda le precipitazioni violente, sempre più frequenti, che si verificano durante l’anno. Piante di questa grandezza ed età, almeno 80 anni, come purtroppo avvenuto in grandi città come Roma o Milano, sono a rischio caduta rami di grosse dimensioni.

L’Amministrazione, contestualmente alla realizzazione del percorso ciclopedonale, che sarà completato dalla nuova rotatoria all’incrocio fra via Roma e Via dei Laghi, ha deciso di procedere alla sostituzione delle piante, togliendo i pini neri per far posto a nuovi alberi.

Piante che saranno più idonee all’alberazione urbana, in linea con il restyling dell’ingresso della città su Via Roma e che, non producendo frutti che cadono sulla strada, non creano problemi alla circolazione.

Novità anche sul fronte illuminazione con gli attraversamenti pedonali che saranno più visibili.

«Abbiamo voluto concretizzare una nuova modalità di fruibilità di quella zona – dice il Presidente della Commissione ambiente Ignazio Iucci -, attraverso il percorso ciclopedonale e le nuove linee Scav.

Ogni giorno, migliaia di concittadini di ogni età si recano presso le attività dell’area. Alcuni, soprattutto giovanissimi, lo fanno a piedi o in bicicletta spesso per andare al McDonald, lungo un percorso trafficatissimo.

Mentre lavoravamo al miglioramento della viabilità, abbiamo voluto garantire la massima sicurezza anche su un altro fronte.

Di qui la decisione di effettuare lo studio sulle piante – prosegue Iucci – con il risultato di procedere alla sostituzione dell’esistente con nuovi alberi. Sostituzione che sarà contestuale alla realizzazione del progetto del percorso ciclopedonale.

L’Amministrazione, d’altronde, non poteva non tener conto dei rischi per la sicurezza segnalati da studi tecnici seri e rigorosi che – conclude Iucci – ci hanno consigliato di seguire questa direzione, realizzando un miglioramento e un rinnovamento radicale e complessivo per la tratta di Via Roma che porta alla frequentatissima zona commerciale nord di Avezzano».

«Abbiamo voluto volgere in positivo il risultato degli studi sulle alberature, trasformando una criticità in occasione di rinnovamento del patrimonio verde – dice l’assessore Antonietta Dominici -.

Quindi la decisione di procedere alla sostituzione delle piante che in questo modo – conclude la Dominici – si armonizzeranno con il nuovo aspetto che avrà l’ingresso di Via Roma e con il resto della città, aumentando contestualmente la sicurezza e la fruibilità complessiva dell’area».