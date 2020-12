AVEZZANO. CAMPAGNA DI SCREENING GRATUITO DELLA POPOLAZIONE CIRCA 1300 TAMPONI EFFETTUATI IN MATTINATA

Significativa l’affluenza nella prima giornata di screening nella città di Avezzano.

Attive dalla prima mattina 10 postazioni: tutti i sanitari disponibili sono stati mobilitati. Dal pomeriggio sono entrati in funzione i drive through dell’interporto e di via Aldo Moro e il punto di prelievo previsto nella scuola di Paterno.

Alle 13:00 erano stati effettuati circa 1300 tamponi. Dai dati parziali, i positivi sono meno dell’1%.

Nei drive through si sono verificate le file più significative.

La popolazione del capoluogo della marsica ha risposto presente all’appello per una verifica di massa della diffusione del Covid-19.

Si considerava un giorno di prova, il primo, e salvo alcuni ritardi attribuibili in parte a problemi di collegamento con la piattaforma ASL, la prova ha avuto un favorevole riscontro anche considerando la velocità con cui è stata predisposta l’iniziativa in collaborazione con la Protezione civile.

Più di 100 i volontari intervenuti, molti da tutta la Provincia dell’Aquila.

14 punti di prelievo operativi, dal pomeriggio, considerando anche la Clinica di Lorenzo.

Tante le telefonate al C.O.C.

Domani e dopodomani si attendono numeri ancora più significativi.

È bene ribadire alcune informazioni utili.

Non può partecipare: chi è in malattia, chi ha sintomi che indicano una infezione da Covid-19, chi è stato testato recentemente con tampone molecolare ed è in attesa di risposta, chi è in quarantena o in isolamento, chi ha già programmato una data per il tampone, chi è ricoverato in casa di riposo, ospedale, casa di cura.

È preferibile recarsi nella postazione più vicina alla propria abitazione.

I partecipanti devono essere muniti di carta d’identità e tessera sanitaria e raccomandiamo di portare il modulo sul consenso informato già compilato: si può scaricare dal sito www.comune.avezzano.aq.it o tramite il Qrcode direttamente dal manifesto.

Le persone con disabilità possono chiamare i numeri del COC 0863 1809815 e 3666712054 per richiedere il test domiciliare

Si ribadisce l’importanza della partecipazione.