AVEZZANO. “CAMPUS INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE

La Pro Loco di Avezzano ospita, presso la propria sede in via Corradini n.75, gli studenti del “Campus Internazionale di perfezionamento musicale “direttore artistico il M° Claudia Scatena.” Nasce nel 2011 dalla passione di giovani musicistil’associazione culturale “Maxima Entropia“,

L’appuntamento Domenica 16 luglio ore 21.30 ècon i ragazzi del Campus che si esibiranno in concerto. L’evento ha il patrocinio del Comune di Avezzano.

“Ambient’Azioni Musicali” è il progetto creato proprio dalla consapevolezza dell’importanza di portare la musica a diretto contatto dei giovani dimostrando, negli undici anni di attività, di aver avuto ragione con la realizzazione di un Campus, non una semplice scuola di musica, che vede i ragazzi provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Puglia, dalla Toscana alla Campania, condividere quotidianamente con i loro docenti il proprio percorso di studio formativo musicale.

Il principio è offrire una efficiente e competente organizzazione didattica, con iniziative quali laboratori musicali e attività interdisciplinari tra le varie classi di strumento: pianoforte, viola, violoncello e musica da camera, grazie alla professionalità di insegnati di grande prestigio quali il pianistaM° Alessandro Deljavan, il violinistaM° Daniele Orlando, il M° Danilo Rossi (prima viola del Teatro della Scala di Milano) i violoncellistiM° Miriam Prandi e ilM° Alexey Zhilin. Si concretizza la possibilità di far vivere un’esperienza indimenticabile, attraverso la musica, nella suggestiva realtà di Capistrello. I giovani coltivano, nella loro condivisa quotidianità, rapporti di amicizia, approfondiscono le lezioni individuali ed esternano ai docenti dubbi, richieste ed emozioni, fino giungere alla conclusione del loro percorso. Obiettivo del progetto è offrire una opportunità didattica di altissimo livello musicale ed elevata preparazione artistica. L’occasione offerta dalla Pro Loco di Avezzano è applaudire non solo il frutto del lavoro delle giornate studio dei giovani musicisti, ma riconoscere il merito a chi ha profuso il proprio impegno in un progetto che ha proiettato a livello nazionale la cultura e la bellezza del territorio marsicano.