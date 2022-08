AVEZZANO. CANZONI D’AMORE TRA RACCONTI DI GUERRA, CONCERTO PERFORMANCE ALL’ARENA MAZZINI

Mercoledì 17 agosto alle 21.15 appuntamento speciale all’arena Mazzini di Avezzano con il Concerto-Performance “Canzoni d’amore tra Racconti di guerra”. Un evento di grande attualità che presenta in un originale ed armonico mix poesia, narrativa, musica, spaziando dagli autori classici ai cantautori impegnati italiani e stranieri. Luci, scenografia ed il supporto del pubblico contribuiranno a creare il contesto magico per far arrivare il messaggio di pace attraverso uno spettacolo che metterà in primo piano gli artisti: Voce soprano Claudia Gabriella Fatato, al pianoforte Francesco Di Girolamo, alla chitarra Alessandro Sbrolli, al clarinetto e sassofono Giovanni Ieie, al contrabasso Tonino Ieie, attori Antonio Pellegrini e Arianna Bigazzi.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’amministrazione comunale di Avezzano, dall’ Associazione culturale-musicale “Antecedente X” specializzata nel rapporto Testo-Musica in tutte le sue sfumature.