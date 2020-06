Avezzano, (AQ). Oggi pomeriggio un carabiniere della compagnia di Avezzano è stato aggredito nella centralissima via Valerii, a pochi metri dalla Caritas diocesana. Alcuni testimoni hanno riferito che il militare ha riportato delle ferite sul volto e che è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto è giunta anche una volante della Polizia di Stato in ausilio ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri. In corso le indagini per far luce sulla dinamica degli eventi.