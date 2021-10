AVEZZANO. CENTRO VACCINAZIONI VERSO L’EX SCUOLA DI VIA FUCINO

Di Berardino e Colizza: il trasferimento per ridare la palestra alla “Vivenza”

Nuova sede per il Centro vaccini: il vista della scadenza della proroga alla palestra della “Vivenza” (30 ottobre), l’amministrazione Di Pangrazio, dopo aver vagliato diverse opzioni in Città, ha individuato nell’ex scuola di via Fucino la nuova location per il centro vaccini. Il trasferimento, messo in agenda tra fine ottobre e inizio novembre, consentirà al Comune di riconsegnare la palestra alla scuola “Vivenza” e, quindi, alle attività degli studenti e delle società sportive. “Il trasferimento del centro vaccini”, affermano il vice sindaco Domenico Di Berardino e l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, “risponde a due esigenze di fondamentale importanza: assicurare la continuità delle vaccinazioni per uscire dalla pandemia e, nel contempo, consentire agli studenti e alle società sportive di svolgere le attività. Il Comune, quindi, tra i pochi in Italia, continuerà a farsi carico del problema”.

Per individuare una sede alternativa, in particolare nel centro fieristico al nucleo industriale, “che l’Arap ha messo in vendita in forma unilaterale”, l’amministrazione ha chiesto un incontro caduto nel vuoto al presidente della Regione Marsilio e agli assessori competenti. Con la Regione silente, quindi, il Comune ha vagliato le scarse opzioni possibili optando per l’ex scuola di via Fucino, dove sono stati “sfrattati” gli uffici di segreteria rimasti aperti dopo il trasferimento degli studenti.

Scelta concordata con la Asl. La decisione finale, con il conseguente avvio delle operazioni finalizzate ad adeguare la scuola alle esigenze del centro vaccini, è scattata dopo alcuni sopralluoghi degli amministratori, il vice sindaco Domenico Di Berardino, l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, i consiglieri Ignazio Iucci, Maurizio Seritti e Alessandra Cerone; il direttore sanitario della Asl, Alfonso Mascitelli, la responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell’area Marsica, Daniela Franchi. Parte, quindi, il conto alla rovescia per il trasferimento del centro vaccini all’ex scuola di via Fucino -con ingresso e parcheggio anche da via Mazzarino- finalizzato a garantire la continuità del servizio e riaprire la palestra della “Vivenza” agli studenti e alle società sportive.