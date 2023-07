AVEZZANO. COMMISSIONE DI VIGILANZA ACIAM, GIANLUCA PRESUTTI: ANCHE LA MINORANZA HA RICONOSCIUTO CHE L’AZIONE DEL COMUNE A TUTELA DEI CITTADINI VA NELLA GIUSTA DIREZIONE. IL RESTO SONO PICCOLE POLEMICHE CHE NON INTERESSANO AI CITTADINI

“C’è un dato di fatto: se non ci sono stati aumenti è in primo luogo perché il comune di Avezzano ha presentato ricorso al Tribunale contro le delibere Aciam. L’aspetto più importante è che tutti, oggi in commissione, hanno riconosciuto che l’azione del comune, a tutela dei cittadini, va nella direzione giusta. Poi, sulle questioni di forma, ci sta che vi siano delle divisioni e qualche polemica politica. Noi proponiamo un ricorso per verificare tariffe che possono impattare sulle tasche degli Avezzanesi. Dinanzi a ciò bisogna fare squadra e lavorare per le possibili soluzioni. Tutti i discorsi che si basano sui “se” e sui “ma” fanno parte delle dinamiche fisiologiche tra maggioranza e opposizione. Nessuno può aggrapparsi a cavilli formali quando sono in gioco questioni molto più significative. Ultima considerazione: noto che nei comunicati dell’opposizione, ogni volta c’è una firma in meno. Non mi sembra un segnale di grande compattezza”.

Questa la dichiarazione del consigliere Gianluca Presutti nella commissione di vigilanza convocata in comune sulla vicenda tariffe Aciam