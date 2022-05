AVEZZANO. CONCERTO PER LA PACE IL 18 MAGGIO ALLE 18 PRESSO IL TEATRO DEI MARSI

Imbracciare uno strumento musicale al posto di un’arma, questo il messaggio che i 100 musicisti dell’Orchestra dei ragazzi, diretta dal maestro Massimiliano De Foglio, vogliono dare al dodicesimo Concerto per la pace, che si svolgerà il 18 maggio alle 18 presso il Teatro dei Marsi, alla presenza del vescovo Giovanni Massaro. Sarà l’occasione anche per raccogliere fondi per l’Ucraina. Il 18 maggio alle 11 ci sarà l’anteprima per le scuole dove parteciperanno bambini e ragazzi ucraini in fuga dalla guerra ospiti nella Marsica. La diocesi attraverso l’associazione “Orchestra giovanile della diocesi dei Marsi”, ha elaborato un progetto che durante l’anno scolastico impegna gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale del comprensorio marsicano per la costituzione dell’Orchestra dei ragazzi che si è esibita per la prima volta in assoluto nel «Concerto per la Pace» il 24 marzo 2010 nel Teatro dei Marsi. Gli enti che collaborano alla realizzazione dell’importante e innovativo progetto sono, oltre all’Orchestra giovanile diocesana, che ha promosso l’iniziativa, le scuole secondarie di primo grado “C. Corradini” di Avezzano, “A. Vivenza” di Avezzano, “T. da Celano” di Celano, “A. Sabin” di Capistrello e “A. Argoli” di Tagliacozzo con i rispettivi dirigenti scolastici e docenti di strumento musicale. L’orchestra è formata da oltre cento elementi provenienti dalle classi di flauto, sax, clarinetto, tromba, violino, chitarra, percussioni e pianoforte.