Avezzano. Conclusa la prima mobilità del Progetto Erasmus KA229 al Liceo Benedetto Croce

Si è appena conclusa la prima mobilità del Progetto Erasmus KA229 che dal 2020 vede il Liceo Statale Benedetto Croce impegnato, insieme alla Städtische Gesamtschule di Delbrück in Germania, nel progetto ” Umweltbewusstsein fördern. Einführung eines plastikfreien Tages in der Schule”, che ha come obiettivo la promozione di una maggiore sensibilità verso l’ambiente.

I ragazzi del Liceo hanno ospitato, dal 4 all’ 8 ottobre, 13 coetanei tedeschi, accompagnati da due docenti, ed hanno avuto modo di incontrarsi, conoscersi e interagire sul tema del Progetto legato alla sensibilità ecologica, alla salvaguardia dell’ambiente e dell’uomo, raggiungendo traguardi significativi sul piano dell’interazione sociale e personale.

Nel corso della visita gli alunni sono stati impegnati in attività laboratoriali a scuola ed hanno inoltre conosciuto un pezzo di cultura italiana attraverso la visita alle città di L’Aquila e Roma.

Per concludere la permanenza degli alunni teutonici, nella giornata di giovedì 7 ottobre, è stato organizzato un pranzo in cui gli alunni del Liceo Croce hanno preparato dei piatti tipici dei paesi di cui si studiano le lingue, oltre a un ricco menù di pietanze italiane e tedesche sono state preparate specialità inglesi, francesi e spagnole.

A fine novembre i ragazzi del Liceo Croce saranno ospiti delle famiglie tedesche.

Grande soddisfazione per la riuscita del progetto da parte della prof.ssa referente, prof.ssa Cicconi e del dirigente scolastico prof. Attilio D’Onofrio.