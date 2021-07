AVEZZANO, CONDUCENTE DI UNA RANGE ROVER SI RIBALTA, CON IL PROPRIO MEZZO, PIENO CENTRO DELLA CITTA’

Intorno alle 16:40 di oggi pomeriggio ad Avezzano in via Fratelli Rosselli in pieno centro, un conducente di una Range Rover si è ribaltato dopo essersi scontrato con un’altra autovettura parcheggiata al bordo della strada. Sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico-sanitario del 118. Fortunatamente, l’automobilista non ha riportato gravi lesioni. E’ stato necessario, da parte dei pompieri, estrarlo dalle lamiere del proprio mezzo di circolazione. Il traffico ,in quella zona, è rimasta sospeso per lungo tempo