AVEZZANO. CONSORZIO DI BONIFICA OVEST, RIPRISTINO PROVVISORIO DI DUE POZZI DI LOCALITÀ BALZONE

A seguito dei furti subiti nelle scorse settimane, stimati complessivamente in circa 180.000,00 euro, al fine ripristinare la situazione precedente, il Consorzio di Bonifica Ovest provvederà urgentemente a riattivare, seppur in modo provvisorio, almeno due dei pozzi in località Balzone.

Difatti l’intero Campo Pozzi è stato depredato dei cavi elettrici che conducono la corrente dalla cabina al pozzo collegato all’impianto irriguo di Luco dei Marsi, a strada 39, nel Fucino e al servizio di immissione dell’acqua nei canali nel territorio del tenimento sia di Trasacco che di Luco dei Marsi.

La riattivazione è comunque da considerarsi momentanea, in attesa dell’esperimento delle procedure amministrative atte all’acquisto del materiale necessario per rendere nuovamente funzionali tutte le strutture.

Il danno subìto ha un impatto notevole sul bilancio dell’ente consortile che, per fornire al territorio ed agli imprenditori agricoli i servizi sempre assicurati, dovrà utilizzare anche gruppi elettrogeni.

A tal proposito il commissario del Consorzio di Bonifica Ovest, Danilo Tarquini, oltre a quanto sopra riportato ed in considerazione della eccezionalità della situazione, ha intenzione di investire della problematica anche la Regione Abruzzo.