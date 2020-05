AVEZZANO. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Confartigianato Avezzano apre uno sportello dedicato per la compilazione delle domande.

In data 15 Maggio la Regione Abruzzo ha pubblicato l’Avviso “Aiuta Impresa” con l’obiettivo di stimolare gli investimenti in Abruzzo. Le risorse regionali disponibili per il presente Avviso ammontano ad € 6.000.000,00 (seimilioni/00).

Il contributo consiste in una sovvenzione diretta a fondo perduto, per un massimo di 5.000 euro, concessa a titolo di rimborso degli investimento effettuati, nella misura del 40% delle spese sostenute al netto dell’IVA.

Il contributo è destinato alle Micro e Piccole Imprese nonché ai lavoratori autonomi in regime forfettario che siano costituiti da più di tre anni e operanti, sempre da almeno tre anni, nel territorio abruzzese.

Confartigianato Imprese Avezzano a sostegno del mondo imprenditoriale mette a disposizione delle aziende un apposito servizio dedicato con il quale è possibile ricevere un aiuto alla compilazione delle domande. Il servizio verrà erogato previo appuntamento telefonico ai numeri 0863-413713/26282, 370-3455727 oppure tramite mail all’indirizzo [email protected]

Per erogare un servizio efficiente si comunica che tutta la documentazione dovrà pervenire presso i nostri uffici entro e non oltre il 26 Maggio c.a, altrimenti non potrà essere garantita una posizione utile in graduatoria. Sulle pagine social di Confartigianato Imprese Avezzano è disponibile una presentazione esplicativa dell’Avviso.