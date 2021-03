AVEZZANO. CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER IL 4 MARZO. DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL COMUNE

Il presidente Fabrizio Ridolfi ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 4 marzo 2021, alle 15:30 in modalità videoconferenza ed in seconda convocazione, con le medesime modalità, per il giorno 6 marzo 2020, allo stesso orario.

Questi i punti all’ordine del giorno

1) Rinuncia Al Diritto Di Prelazione Relativa A Beni Già Gravati Da Uso Civico Venduti Ai Sig.Ri Di Sara Raffaele, Micheletto Gino E Micheletto Vittorio.

2) Rinuncia Al Diritto Di Prelazione Relativa A Beni Già Gravati Da Uso Civico Venduti Ai Sig.Ri Mincarelli Pasquale, Mincarelli Marta E Fantuzzo Angela.

3) Approvazione Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria – (Legge N. 160/2019, Art. 1, Commi 816 – 835).

4) Approvazione Regolamento Per L’applicazione Del Canone Di Concessione Per L’occupazione Delle Aree E Degli Spazi Appartenenti Al Demanio O Al Patrimonio Indisponibile Del Comune, Destinati A Mercati Realizzati Anche In Strutture Attrezzate – (Legge N. 160/2019, Art. 1, Commi 837 – 845).

5) Nuova Imposta Municipale Sugli Immobili (Imu) Ai Sensi Della L. 27/12/2019 N.160 (Legge Di Bilancio 2020): Approvazione Aliquote Per L’anno 2021.

6) Addizionale Comunale Sul Reddito Delle Persone Fisiche – Deliberazione Aliquota Per L’anno 2021.

7) Tassa Rifiuti (Tari) – Approvazione Piano Finanziario E Tariffe Per L’anno 2021.

8) Tassa Sui Rifiuti (Tari) Anno 2021 – Misure Straordinarie Ed Urgenti Per Contributo Al Contrasto Dell’emergenza Epidemiologica Da Covid-19. Modifiche Al Regolamento Comunale Sulla Tassa, Approvata Con Delibera C.C. N. 71 Del 22/12/2018.

9) Documento Unico Di Programmazione (Dup) – Annualità 2021/2023 (Art.170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000).

10) Approvazione Del Bilancio Di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151 Del D.Lgs. N. 267/2000 E Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011)

11) Mercato Settimanale Del Sabato. Approvazione Definitiva.

Si comunica che è prevista la diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Avezzano.