AVEZZANO. DELEGAZIONE PRO LOCO E ALUNNI E PROFESSORI DEL LICEO ARTISTICO BELLISARIO INCONTRANO IL VESCOVO DEI MARSI

“Un momento emozionante”. Così dichiara il presidente della Pro Loco di Avezzano Federico Tudico che, con di alcuni consiglieri, è stato ricevuto, in udienza privata, dal Vescovo dei Marsi Monsignor Giovanni Massaro. All’unisono, con la delegazione della Pro Loco, era presente il prof. Franco Sinisi e due alunni del 5^ del liceo Artistico Bellisario di Avezzano: Crystal Di Giuseppe e Americo Cavasinni che, guidati dal professore, hanno realizzato l’opera che l’associazione avezzanese ha donato per l’occasione: uno scudo corazza in bronzo con sovrapposta la Chimera in ottone, su tavola di legno dorato.

Grande l’interesse dimostrato da Sua Eccellenza Giovanni Massaro nel voler conoscere quali le attività sociali realizzate nel tempo dalla Pro Loco e, particolare attenzione è stata rivolta agli obiettivi futuri dei progetti da attuare.

Maggiore gratificazione per la delegazione della Pro Loco è aver ricevuto la garanzia di ogni forma di collaborazione dal Vescovo dei Marsi.

Monsignor Massaro ha espresso compiacimento per il percorso artistico degli studenti, sottolineando il valore fondamentale della cultura per l’uomo.

Sia per i giovani che per gli adulti l’incontro ha voluto significare un’esperienza intensa, vissuta nella più vera e profonda cordialità e affabilità.