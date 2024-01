AVEZZANO. DESTINATARIO DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE, ARRESTATO UN MAROCCHINO DI 43 ANNI

Ad Avezzano, gli operatori di quel Posto di Polizia Ferroviaria, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione reati in ambito ferroviario disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, procedevano al controllo di un 43enne cittadino marocchino chesi aggirava all’interno della stazione ferroviaria con fare sospetto.

L’uomo, a seguito di una verifica in banca dati, è risultato destinatario dell’ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di L’aquila dovendo espiare una pena di mesi 3, gg. 14 di reclusione e Euro 120.00 di pena pecuniaria.

Dopo le formalità di rito il cittadino è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Avezzano.