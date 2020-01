Avezzano.Di Girolamo e Di Profio vincono l’oro al campionato Interregionale di Kick Boxing

Domenica 12 Gennaio presso il Palazzetto dello sport di Genzano si e’ svolta la prima fase interregionale centro italia di Kick Boxing FIKBMS (Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thay e Savate) primo appuntamento istituzionale per decretare i Campioni interregionali e gli atleti qualificati per la fasi nazionali. In gara circa 500 atleti con un livello tecnico elevatissimo, in questo contesto l’associazione sportiva MMA di Avezzano conquista due ori ed un bronzo!

Il primo grande successo giunge da Samuel Di Girolamo che vince l’oro nella categoria cadetti light contact +60kg, Samuel allenato e seguito all’angolo dall’istruttore Vincenzo Giffi si impone e vince bene su tutti gli avversari dimostrando le sue abilita’, Samuel conquista un bronzo anche nella specialita’ Kick Light, sconfitto di misura in semifinale dopo aver vinto durante la giornata ben 5 incontri.

Un oro importante viene dal talentuoso Riccardo Di Profio nella categoria Point Fight senior -74kg, Riccardo vince due incontri emozionanti e spettacolari che l’hanno visto piu’ volte recuperare lo svantaggio iniziale ed imporsi contro forti ed agguerriti avversari, con questo successo Riccardo si qualifica di diritto al Criterium nazionale di Rimini dove si giochera’ a sua volta la qualificazione per i campionati Italiani Assoluti.

Buona anche se fuori dal podio la prestazione di Cesidio Biocca che disputa un bell’incontro ma viene penalizzato da diversi richiami arbitrali che compromettono il punteggio finale, sicuramente avra’ modo di rifarsi nella seconda fase dove si giochera’ il tutto per tutto per la qualificazione al Criterium.

Un risultato eccellente che rispecchia un lavoro ben fatto in palestra dai maestri Massimo Persia, Marco Morelli e Vincenzo Giffi che hanno seguito e consigliato i ragazzi all’angolo.

Tornati in palestra si continua a lavorare in preparazione della prossima e ultima fase interregionale del prossimo febbraio. Per informazioni sui corsi di Kick Boxing della ASD MMA si può chiamare il numero 338.2123620