AVEZZANO. DI PANGRAZIO: DAL 10 NOVEMBRE IN FUNZIONE IL DRIVE THROUGH NEL PIAZZALE DELLA CHIESA DI S. SPIRITO

“È stata finalmente accolta la mia richiesta di incrementare il numero di tamponi effettuati giornalmente dall’azienda sanitaria per i pazienti, inseriti in piattaforma, in attesa di test. Infatti, a partire dalla prossima settimana, nella zona nord della città, e precisamente nel piazzale antistante la Chiesa dello Spirito Santo, entrerà in funzione un nuovo drive through, gestito dal comando dei Carabinieri di Avezzano”, HA FATTO SAPERE IL Sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio.

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per l’encomiabile iniziativa, perché avremo a disposizione un ulteriore ‘drive through’ per l’attività di testing, prezioso presidio per circoscrivere la circolazione del virus nella comunità della Marsica, consentendo, unitamente alla postazione attiva presso l’Interporto, di effettuare circa 1.400 tamponi a settimana.

Resta prioritario dotare urgentemente l’ospedale della nostra città di idonea apparecchiatura che consenta di processare nello stesso presidio i tamponi, evitando ulteriori aggravi di spesa e inutili ritardi nell’acquisizione degli esiti, così come denunciato da tempo dal sottoscritto e da numerosi pazienti.

Ad ufficializzare la notizia è stato il Generale di Brigata della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Carlo Cerrina, nel corso di una videoconferenza svoltasi nella mattinata del 3 novembre, alla quale ha partecipato il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, unitamente al Sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, all’Ing. Silvio Liberatore, Coordinatore della Protezione Civile SMEA Regione Abruzzo e all’Assessore Regionale alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì.

Si tratta di un progetto pilota avviato dal Comando generale dell’arma che vede coinvolte tre città abruzzesi, L’Aquila, Sulmona e Avezzano”.

Il drive through dei CC opererà a sostegno della postazione già attiva presso l’Interporto, con personale sanitario militare e sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato. Potranno essere effettuati dai 100 ai 120 tamponi al giorno tra coloro che risultano inseriti sulla piattaforma ASL dai medici di base, previo appuntamento comunicato dalla stessa azienda sanitaria locale.

I Carabinieri, Asl, Protezione Civile Regionale e Comune di Avezzano hanno poi effettuato un ulteriore sopralluogo, all’esito del quale, è stato definito lo schema organizzativo del drive through. Già da oggi, giovedì 5 novembre, è stato avviato il montaggio dell’impianto, con materiali forniti e assemblati dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo con l’aiuto dei volontari della sezione della sezione di Avezzano. Lunedì 9 novembre verrà effettuato il processo di validazione da parte della ASL e martedì 10 inizieranno i tamponi”.