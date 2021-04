AVEZZANO DICE NO AL COPRIFUOCO ALLE 22

La decisione del governo di estendere il coprifuoco alle 22 fino a data da destinarsi, ha indotto alcuni cittadini del capoluogo marsicano a organizzare per il primo maggio, una protesta pacifica e ordinata in piazza Risorgimento. Il promotore, Vincenzo Mariani, ci tiene a sottolineare l’importanza di far partire il coprifuoco dalle ore 24. La motivazione della richiesta è legata al rilancio lavorativo ed economico di tutte quelle attività già penalizzate da mesi di chiusure. Inoltre, Mariani, specifica che lui e gli altri organizzatori non sono negazionisti e invitano tutti i partecipanti alla protesta, ad assumere comportamenti corretti al fine di evitare assembramenti.

Il volantino della protesta