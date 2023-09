AVEZZANO, DOMANI GARA DI CARTELLO CONTRO LA SAMBENEDETTESE. MISTER FERAZZOLI: “FUORI LA PERSONALITȂ, DOBBIAMO FAR BENE PER TIFOSI E SOCIETȂ “

Tutti disponibili ad eccezione di Senesi, infortunato. Il presidente Pecorelli ringrazia i tifosi per l’affetto e per domani auspica il massimo afflusso: “Insieme possiamo riscrivere la storia biancoverde”

“Giocare con personalità per puntare al massimo risultato e ripagare tifosi e società della fiducia accordataci”. Pino Ferazzoli, allenatore dell’Avezzano, ‘firma’ con questo pensiero la gara di cartello di domani, in casa, contro la blasonata Sambenedettese. Ranghi al completo eccezione fatta per Senesi, messo fuori gioco da un colpo preso domenica scorsa. Questa mattina seduta di rifinitura allo stadio dei marsi, gravato da plumbei cortei nuvolosi, residuo di una notte da tregenda che ha imperversato su Avezzano e dintorni.

I ragazzi biancoverdi, tramite le minuziose istruzioni dell’allenatore, hanno ripassato con accuratezza schemi, posture e situazioni tattiche in un clima di serena applicazione.

“Sul dettaglio la preparazione della gara è sempre la stessa”, chiosa Ferazzoli, “anche se quella di domani ha un’attesa diversa. Samb primo vero test probante? Non lo so. Di certo, siamo una squadra nuova che vuole farsi valere, come si è visto domenica scorsa con la vittoria d’autorità a Monterotondo. L’avversario di domani è forte e dispone di elementi temibili come Sirri e Tomassini solo per citarne alcuni. Mi auguro che i ragazzi interpretino la gara con la giusta personalità”

Il ‘motore’ biancoverde, con i recentissimi arrivi di Ferrani, aitante centrale difensivo, e Ortolini, punta prestante, è aumentato di cilindrata e ora può alzare notevolmente i propri giri.

“Ferrani e Ortolini”, aggiunge il mister, “sono elementi di grande esperienza che contribuiranno a dare ulteriore sicurezza allo spogliatoio. Entrambi si sono allenati bene e sono pronti”.

Ortolini, in particolare, gronda determinazione e temperamento e non vede l’ora di issarsi sulle difese avversarie sfruttando la considerevole statura.

Avezzano Sambenedettese avrà una notevole partecipazione popolare. Si prevede che dalle Marche arriveranno 600 tifosi. I tifosi dell’Avezzano, da parte loro, hanno annunciato una grande mobilitazione per garantire il pieno appoggio alla squadra di casa.

“Sono molto riconoscente ai nostri sostenitori”, dichiara il presidente Andrea Pecorelli, “dell’affetto dimostrato e delle iniziative intraprese per starci vicini. Stanno dando prova di grande senso di appartenenza ai colori, ciò che costituisce il miglior viatico non solo per la gara di domani ma in generale per il campionato. Insieme possiamo riscrivere al meglio la storia dell’Avezzano calcio”