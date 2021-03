AVEZZANO. DOMANI, LA DIOCESI DEI MARSI CELEBRA UNA GIORNATA DEDICATA AI GIOVANI, ALLE 18, NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PELINO

La Liturgia Eucaristica Sarà Presieduta Dal Vescovo Pietro.

L’invito dell’Equipe di Pastorale Giovanile, coordinata da don Antonio Allegritti: «Ricorderete che, nel passato, ci ritrovavamo con i giovani per un momento di grande festa e preghiera in prossimità della Domenica delle Palme. Questo anno vogliamo trovare forme originali perché questo appuntamento, ormai diventato tradizione, non passi inosservato. Il tema della giornata è: “I giovani. Con Cristo fiori di mandorlo”. Le nostre città – lo vediamo – sono in questi giorni colorate dall’esplosione dei mandorli in fiore. I mandorli, tra i primi a fiorire, ci parlano di una primavera che educa alla pazienza, all’attesa. L’attualità del simbolo del mandorlo per la vita dei nostri giovani e per l’umanità colpita dell’inverno della pandemia ci sembra evidente. Il 24 marzo la Chiesa universale celebra la Giornata dei missionari martiri: fiori di mandorlo, presto recisi ma straordinariamente fecondi».