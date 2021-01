AVEZZANO, DOMANI SCUOLE CHIUSE DI OGNI ORDINE E GRADO A CAUSA DEL GHIACCIO E DELLE TEMPERATURE SOTTO ZERO

Il sindaco di Avezzano Di Pangrazio ha emanato un’ordinanza sindacale con la quale si stabilisce, per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto in territorio comunale. La decisione di chiusura è stata presa nella tarda serata di oggi a causa del ghiaccio e delle temperature rigide che si avranno domani. L’obiettivo è quello di evitare cadute accidentali agli studenti pendolari e non solo poiché il sale , con le bassissime temperature, non è al 100% efficace per lo scioglimento del ghiaccio