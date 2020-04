AVEZZANO.DONA MASCHERINE AL PERSONALE SANITARIO

Stavano per andare a verificare un sospetto caso di COVID-19, ma mentre si stavano preparando si è presentato un signore, che ha donato al personale sanitario delle mascherine e senza farsi ringraziare è andato via.

Un gesto importante, di sensibilità verso donne e uomini che non si stanno risparmiando nell’affrontare questa emergenza sanitaria.

Il racconto è stato fatto sulla pagina facebook Emergenza Sanitaria 16 Maggio 1982