AVEZZANO. DONNA MUORE IN OSPEDALE DOPO AVER RIFIUTATO LE CURE PER IL COVID

Muore dopo il ricovero in ospedale dopo aver rifiutato le cure per il Covid. È accaduto all’ospedale di Avezzano dove una donna originaria della Romania è stata portata in ospedale dove ha rifiutato qualsiasi cura per il Covid.

Durante la notte bla donna è deceduta.