AVEZZANO. D’ONOFRIO”CI SARÀ IL LICEO TORLONIA-CROCE, I CAMBIAMENTI SE CI SARANNO,SOLO PER IL MEGLIO”

Dispiace che tanto clamore abbia destato la notizia dell’aggregazione del Liceo Croce con il Liceo Torlonia. In realtà, nulla cambia rispetto a oggi. Ognuna delle scuole manterrà la propria sede, i propri insegnanti, le proprie peculiarità. Cambia solo un aspetto: ci sarà un unico dirigente e una segreteria unificata. L’istituto che nascerà sarà solido, sia amministrativamente che didatticamente. I 900 alunni del Croce, sommati ai 300 del Torlonia, regalano una consistenza numerica al nuovo istituto che lo renderà inattaccabile a future manovre di dimensionamento.

Il dirigente e il personale del Liceo Croce hanno lavorato duramente per costruire una scuola accogliente, viva, innovativa e di qualità. Le progettualità realizzate incidono positivamente nel tessuto sociale marsicano e coinvolgono le altre scuole del territorio, contribuendo a costituire un’unica, corale, comunità educante. Altro che “addio al Liceo Croce”.

Il Liceo Croce c’è. Il Liceo Torlonia c’è. Da settembre ci sarà il Liceo Torlonia-Croce: se mai ci saranno dei cambiamenti, saranno solo per il meglio.



Comunicato stampa del preside Attilio D’Onofrio