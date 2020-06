AVEZZANO ELEZIONI COMUNALI, DI BASTIANO: NO AI SEGGI ELETTORALI NELLE SCUOLE

La città di Avezzano ha tutte le condizioni per non usare le scuole per i seggi elettorali, abbiamo due buone ragioni:

la prima l’attività scolastica non va interrotta, i nostri ragazzi non si possono permettere di perdere giorni di scuola;

la seconda è quella di tutelare la salute ed è bene che i seggi elottettorali si tengano in luoghi separati dalle scuole.

In città abbiamo l’ex scuola della Cupello, l’ex scuola Elementare M.Pomilio di via Sabotino ,l’ex scuola di via Napoli ,altre strutture pubbliche nelle frazioni e dopo abbiamo le palestre che sono ben separate dalle scuole.

I tempi per organizzare il tutto ci sono, in settembre non è necessario nemmeno il riscaldamento, bisogna evitare che migliaia di persone estranee al mondo della scuola utilizzino gli edifici.

Augusto Di Bastiano

Dopo la chiusura degli istituti a marzo con il lockdown per contenere i contagi di coronavirus che ha portato gli studenti a terminare le lezioni in presenza con tre mesi di anticipo, non possiamo permettere che le scuole siano chiuse di nuovo.