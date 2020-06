AVEZZANO, ELEZIONI COMUNALI. GRUPPO FUORI CENTRO: QUASI PRONTA LA LISTA DEI CANDIDATI CONSIGLIERI

Il Direttivo del Gruppo “Fuori Centro”, riunitosi nei giorni scorsi ad Avezzano per esaminare la situazione politica del centro Marsicano, nel riconfermare il pieno appoggio alla candidatura a Sindaco dell’Avv. Mario Babbo, ha iniziato a redigere la lista dei candidati Consiglieri per l’elezione del Consiglio Comunale di Avezzano prevista per il prossimo 20 e 21 settembre.

Nel corso della riunione l’Avv. Babbo ha voluto ringraziare i membri del Direttivo ed in particolare il Coordinatore Francesco Basile, per la stima personale e politica che hanno voluto riservare a lui e alla sua candidatura a Sindaco di Avezzano. Lo stesso Babbo ha informato l’organo direttivo della lista Fuori Centro di aver provveduto ad inserire nel proprio programma di mandato tutte le istanze e le idee progetto elaborate dal Gruppo “Fuori Centro” riferitamente alle problematiche inerenti le politiche culturali e quelle relative al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini Avezzanesi abitanti nelle frazioni e nelle aree periferiche della Città.