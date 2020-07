AVEZZANO, ELEZIONI COMUNALI. LA LEGA INAUGURA LA SEDE ELETTORALE

Avezzano, (AQ). È stata inaugurata oggi pomeriggio la sede elettorale della Lega. Protagonista della scena Tiziano Genovesi, accompagnato come di consueto dall’assessore regionale Simone Angelosante e dall’On. Luigi D’Eramo. Tra la folla tanti i volti noti della politica cittadina, segnale che il quadro definitivo di questa tornata elettorale, si sta delineando.



Il civico 101 di Via Corradini ad Avezzano, sede elettorale della Lega



Genovesi e Angelosante

Tiziano Genovesi

La Lega sembra procedere a passo deciso, a differenza degli altri schieramenti, tra candidati ufficiali e non. Al contrario, le voci, che affermano che nel centrodestra le lotte per la leadership non si sono ancora placate, vengono alimentate dai vari incontri “segreti” tenutisi in città e in provincia in questi giorni.

Michele Rossi