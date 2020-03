Avezzano, emergenza coronavirus. Giovane mamma realizza visiere trasparenti per il personale sanitario

Avezzano. Una giovane mamma lancia un appello su facebook, dove dice di avere dei plotter da taglio ma che non ha i fogli di acetato. Vorrebbe realizzare le visiere trasparenti di protezione. Se qualcuno può aiutarla a reperire la materia prima o se può dare un aiuto in qualsiasi altro modo, la può contattare su facebook.

Francesca Iannotti

Ho 2 plotter da taglio che metto a disposizione per creare mascherine per il personale sanitario. Purtroppo non so dove reperire l’acetato in formato A3 o in rotoli.

Mi contatti chi sa dove posso reperire l’acetato oppure chiunque abbia a disposizione una stampante 3D e sta creando i supporti per le mascherine e ha bisogno di aiuto.

Per chi ha bisogno ho il file di taglio.

Posso far lavorare i due plotter contemporaneamente e creare fino a 3 mascherine insieme.

Condividete per favore. Aiutiamoci

Allego foto di vari modelli che posso tagliare. Zona Avezzano

Grazie.

Francesca