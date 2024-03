AVEZZANO. ERASMUS LICEO TORLONIA

Si è concluso sabato per il “Torlonia” di Avezzano un altro appuntamento del progetto Erasmus. Gli ospiti stranieri, adolescenti provenienti da Francia, Spagna e Germania accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato, tra martedì 12 e venerdì 15 marzo, a varie attività organizzate dalle professoresse Concetta Mascitti e Cristina Salciccia. Il tema conduttore è stato “la Sostenibilità nei giochi olimpici”. Gli studenti stranieri, insieme a quelli della V D, sezione Cambridge, hanno relazionato sulle loro ricerche riguardo i giochi olimpici di Parigi. Hanno quindi incontrato il vicesindaco Domenico Di Berardino che ha sottolineato come iniziative quali gli scambi Erasmus permettano ai ragazzi di superare gli stereotipi delle differenze legate alle diverse nazionalità e ha evidenziato l’importanza di collaborare e lavorare in team. Gli studenti del Torlonia hanno poi guidato i loro compagni stranieri nella visita della città di Roma. Entusiasmante per tutti è stata la partecipazione ad una lezione di equitazione combinata all’attenzione sull’ inclusione, la sostenibilità e la cooperazione fra l’uomo e l’ambiente nel centro di “Vallecupa” a Pescasseroli. Lo scambio si è concluso con una cena di saluto organizzata dai genitori degli alunni italiani. Tra le attività svolte a scuola si possono annoverare le esperienze presso il laboratorio di scienze a cura della prof. Salciccia e la lezione in palestra tenuta dalla prof. Emanuela Mastroddi sull’importanza degli studi classici dal titolo “It’s Greek to me: why study the Classics?”. “È stata un’esperienza dall’alta valenza formativa e culturale” ha sostenuto il Dirigente Scolastico Damiano Lupo “atta a formare cittadini consapevoli delle proprie peculiarità identitarie e, al tempo stesso, aperti al confronto interculturale”.