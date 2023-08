AVEZZANO. EVENTI  SETTIMANA MARSICANA DI  MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

Fino a domenica 6 agosto i visitatori potranno ammirare le opere del giovane artista Mattia Barbonetti. La mostra d’Arte “Metamorfosi” resterà aperta dalle ore 10.00 alle 24.00. Metamorfosi racchiude la fine di un percorso di sperimentazione artistico, per aprirsi a ciò che adesso l’artista sente suo, di conseguenza l’avvio di un nuovo stile personale che sta “mutando”.

Per lo spazio “INCONTRI” alle ore 18,30 presso la Sala Irti la performance teatrale “I torni non contano” di e con Antonio Pellegrini affiancato dall’attrice Arianna Bigazzi. Un sarcastico spaccato del rapporto uomo-donna in lettura e recitazione, con ironia, un pizzico di irriverenza e provocazione iniziale ma senza tralasciare la poetica al femminile.

Ore 17.00 Piazza Risorgimento – Immersione nel mondo dei più piccoli con l’animazione di Peppa Show, le magie del Mago Ares, un dolce regalo per tutti i bambini partecipanti. Di seguito alle ore 18.30 e alle ore 19.30 appuntamento con gli artista di strada, protagonista è Djaco e il suo Circo degli animali.

Ore 21,30 Piazza Risorgimento – Risate, risate, risate con il “Gran Galà del Cabaret” con la partecipazione di:

Pablo & Pedro, Pablo e Pedro il duo comico composto, da Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi, approda al “Seven Show” a “Quelli che il calcio” e a “Zelig”.

Alberto Caiazza comico rumorista e cabarettista italiano d’eccezione. Viene ospitato nei più importanti programmi televisivi.

il Magico Alivernini uno spettacolo misto tra comicità e magia senza mai capire dove finisca il mago e dove cominci il comico. Fa parte della selezionata schiera dei comici che hanno partecipato a Zelig.

La presentazione è affidata alla giornalista Orietta Spera.

Ore 21,30 Piazza del Mercato – Animato dalla musica l’appuntamento Marsica In…ballo a cura della associazione culturale Social Dance. Si esibiranno le scuole:

Golden Dancing (m. Alessandra Verna) – ASD Numero uno Antony (m. Luca Villanucci) – S. Dance (m. Santina Franchi) – Dance 2000 (m. Vittorio Natale e Annamaria Di Murro) – West Umbria Country Dance (m. Alessandra Esposito) – ASD Majorette Dance (m. Anne Marie DeLavalle) – Mojitodance (m. Franco D’Urbano) – Valentina Sharifa Guidobaldi e Gruppo Habibi Sharqi – (m. Valentina Guidobaldi) Mirko ed Elisa, della New Passion Dance (m. Angelita Restuccia) . Dalle ore 22.30 Ballo libero per tutti.

Presenta la giornalista Gioia Chiostri con Ornella Gentile.

Per la XXVI edizione della Settimana Marsicana le mete da raggiungere, con le visite guidate, sono “I Castelli della Marsica”. Mercoledì 2 agosto visita Castello Piccolomini di Celano – giovedì 3 agosto Rocca Orsini ed altri luoghi di Scurcola Marsicana – venerdì 4 agosto Castello Piccolomini di Ortucchio. Le prenotazioni si ricevono nella sede della Pro Loco, in via Corradini n. 75, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.