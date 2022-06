AVEZZANO. FESTA DI PENSIONAMENTO AL LICEO BENEDETTO CROCE

Si è tenuta ieri presso l’aula Magna del Liceo Benedetto Croce la festa per i neopensionati dell’Istituto.Particolarmente emozionante il saluto alla Vicepreside,prof.ssa Gigliola Ciaccia che ha lavorato per il Liceo Croce per ben 25 anni, divenendone la colonna portante e il punto di riferimento, non solo per gli alunni, ma per tutto il personale docente e non.

Un video, realizzato dalla prof.ssa Maddalena in collaborazione con gli alunni e con tutto il personale scolastico, ha ripercorso alcune tappe della carriera della professoressa che con amore,passione e determinazione ha contribuito fortemente a forgiare quello che è oggi il Liceo Benedetto Croce.

A lei,alla prof.ssa Rotini,al prof. Piotti,alla prof.ssa Di Giovanbattista e a Matilde ed Ennis vanno gli auguri più sentiti del Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio e di tutta la grande famiglia del Liceo B.Croce