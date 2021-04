AVEZZANO. FESTA PIETRAQUARIA

La città di Avezzano si riaffida alla Sua Celeste Patrona, invoca la Sua intercessione per ricevere da Dio i doni necessari all’oggi del suo cammino: il coraggio della fraternità, la salute spirituale e fisica, la protezione per quanti attraversano il tempo del dolore, una rinnovata semina di speranza. La festa annuale, pur non potendo essere celebrata nei suoi dati tradizionali di storia e devozione, sia da tutti vissuta con un supplemento di interiorità e preghiera. Presiederò due celebrazioni:

Lunedì 26 aprile, alle ore 19, la recita del Rosario e l’affidamento alla Vergine di Pietraquaria nella Chiesa Cattedrale. Invito le famiglie a riunirsi, a seguire in cuore di comunione e deporre sui balconi e sulle finestre una candela, un cero, una lampada, segni di una invocazione di luce nella notte della prova.

Martedì 27 aprile, alle ore 11, la solenne Concelebrazione nella Chiesa Cattedrale.

I due momenti liturgici (Rosario ed Eucarestia), saranno partecipati in presenza con il numero consentito dalle regole anti Covid, e attraverso la DIRETTA TV sul canale 119 del digitale terrestre, sulla pagina Facebook della Diocesi di Avezzano, e sui canali social di Info Media News.