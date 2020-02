Ladri in azione al distributore Conad di Avezzano. I ladri sono entrati in azione la notte scorsa forzando la colonnina dove vengono messi i soldi per fare il rifornimento.

L’importo è ancora da quantificare, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Avezzano coordinati dal capitano Pietro Fiano che stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza.