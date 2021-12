AVEZZANO. GIOVEDÌ 16 DICEMBRE : “CONCERTO DI NATALE” CON PICCOLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI PIAZZA TORLONIA

Natale è considerato per eccellenza la festa dei bambini. Sono loro i veri protagonisti ed è importante vederli coinvolti nella magica atmosfera e ancora di più vederli partecipi all’organizzazione nell’attesa della nascita di Gesù.

Del ricco calendario di appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Avezzano, per le feste natalizie, il più significativo è di certo il “Concerto di Natale”, a cura della Scuola dell’Infanzia paritaria di Piazza Torlonia -San Giovanni- eseguito dai piccoli scolari dai 3 ai 5 anni.

Il concerto si terrà giovedì 16 Dicembre alle ore 11:00 presso il Castello Orsini con la direzione della Dirigente Scolastica Francesca Colella e di tutte le insegnanti. E’ grazie a loro che si avvia un percorso di impegno per trasmettere il valore dell’educazione musicale e della tradizione della musica. L’Amministrazione comunale della Città di Avezzano ha concesso l’uso del Castello Orsini.

Un appuntamento che regalerà a ognuno un sorriso; sarà un evento gioioso con canzoni natalizie e si vivranno momenti di spensieratezza e allegria.

Saranno le loro tenere voci a trasmettere l’augurio per questo Natale e per il nuovo anno, riaccendendo così la speranza del cambiamento verso una normalità che consenta per sempre di ritrovarsi. L’auspicio è quello di tornare a vivere e ad abbracciarsi senza timori.

Il concerto sarà presentato da Orietta Spera e trasmesso da Info Media News.

Martedì 21 Dicembre alle ore 16,30 i bambini verranno ospitati da Padre Orante presso il Santuario di Pietraquaria.