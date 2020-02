AVEZZANO. GRANDE SUCCESSO PER LO SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA

Come da tradizione, anche quest ‘anno, oltre 100 alunni del Liceo Benedetto Croce, indirizzo Les e Linguistico, hanno assistito con grande entusiasmo allo Spettacolo in lingua spagnola messo in scena dalla compagnia teatrale della Mater Lingua. Grazie a questa esperienza e alle sue potenzialità comunicative, gli alunni dell ‘Istituto, si sono immersi totalmente nella lingua studiata attraverso la musicalita’ dei dialogni che hanno profondamente emozionato la platea. Colori, melodie e poesia hanno incantato docenti ed alunni in un viaggio nella cultura del Messico attraverso la vita di una delle sue figure più rappresentative, Frida Kahlo, donna forte e rivoluzionaria. Coordinatrice dell ‘evento la of. Ssa Giovanna Cipolla, coadiuvata dalle colleghe di Lingua Spagnola