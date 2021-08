Avezzano. Il 24 agosto, piazza Risorgimento, sul palco sale Giuliano Palma

Di Stefano: serata all’insegna del divertimento con un grande artista

Sul palco di piazza Risorgimento sale un grande artista: Giuliano Palma. L’ex frontman dei “Casino Royale” di fine anni ’80 e dei “Bluebeaters” si esibirà in città martedì 24, dalle 22. “The king”, questo il soprannome del cantante che, dopo gli anni ’80 si è fatto strada come solista eclettico, in grado di fondere generi musicali diversi quali ska, soul, pop e swing, è uno degli artisti più attesi nell’ambito del cartellone degli eventi estivi 2021. “Avezzano”, dichiara l’assessore alla cultura, Pierluigi Di Stefano, “merita i grandi concerti. Quest’anno, in rispetto alle misure di contenimento della pandemia, dobbiamo attenerci a regolamenti e a distanziamenti ben precisi. Ma è comunque un onore avere una figura del calibro di Giuliano Palma in città: L’evento rappresenta uno spiraglio di ritorno alla normalità nella musica, nell’arte e nello spettacolo”.

Lo spettacolo gratuito organizzato da Palumbo eventi con il sostegno del Comune di Avezzano è aperto, ma sempre nel rispetto delle norme e in numero contingentato: nell’area del concerto in piazza Risorgimento, infatti, saranno applicati i protocolli di sicurezza Covid voluti dal governo Draghi, quindi, con mascherine e green pass. Appuntamento quindi in piazza Risorgimento martedì 24 agosto, alle 22, con “The King”, per una grande serata all’insegna della musica e dello spettacolo. Avezzano eventi estate 2021, naturalmente, continuerà fino a metà di settembre con altri grandi e piccoli eventi per grandi e piccini.