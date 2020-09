AVEZZANO. IL CANDIDATO SINDACO ANNA MARIA TACCONE INCONTRA GLI ABITANTI DI PATERNO

“Ragionando e agendo come un’unica Comunità, senza distinzione

tra quartieri e frazioni, Avezzano riprenderà a crescere. Non lasceremo indietro nessuno”.

Si è svolto mercoledì un partecipatissimo incontro tra la candidata sindaco Anna Maria Taccone e i residenti di Paterno.

“Nella “mia” Paterno siamo stati accolti con entusiasmo e interesse da moltissimi residenti – ha dichiarato Taccone.

Abbiamo ragionato a lungo e condiviso idee e progetti sulle sfide che ci attendono nell’immediato e sul ruolo importantissimo delle frazioni e delle periferie.

Sono fermamente convinta che solo ragionando e agendo come un’unica Comunità, senza distinzione tra quartieri, periferie e frazioni, Avezzano possa riprendere a crescere.

Non amo fare promesse che non posso mantenere, ma posso assolutamente promettere che non lasceremo indietro nessuno.

Avezzano si muoverà alla stessa velocità delle sue frazioni.”