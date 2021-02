AVEZZANO. IL CONSIGLIERE GIANLUCA PRESUTTI: ATER “ASSERVITA” ALLA LEGA?

“La campagna elettorale d’autunno, seppur discutibile nelle modalità, con il presidente dell’Ater schierato apertamente con il candidato sindaco sconfitto”, replica il Presidente della Commissione Urbanistica Gianluca Presutti “è finita da un pezzo, ma evidentemente né il coordinatore provinciale leghista, né, cosa molto più sorprendente e preoccupante, il presidente dell’azienda territoriale di edilizia residenziale, Isidoro Isidori, sembrano aver capito”.

La richiesta del Sindaco al presidente dell’Ater, che sarà accolto in Comune il giorno 15 febbraio alle ore 12,30, “ma senza badante” sottolinea Presutti “è volta a studiare insieme le soluzioni migliori, anche con i fondi dell’ecosisma bonus, per riqualificare gli immobili e offrire case dignitose ai tanti inquilini che, in più occasioni, hanno denunciato situazioni di degrado e chiesto interventi. Il Sindaco, massima autorità nel campo della salute pubblica, quindi, si è subito attivato per impostare un percorso all’insegna della collaborazione con l’Ater finalizzato a innescare una leale collaborazione istituzionale che esula dalle bandierine di questo o quel partito politico”.

“Qui si parla di istituzioni” aggiunge il consigliere “pertanto il fatto che Genovesi parli al plurale attribuendo anche a se stesso le iniziative del Presidente dell’ATER attesta un asservimento dell’istituzione ad un partito politico. Stando così le cose Genovesi è l’ultimo che può permettersi di parlare di trasparenza della pubblica amministrazione”.

Presutti mette I puntini sulle I anche riguardo alle assunzioni di tecnici per la task- force per l’ecosisma bonus. “Sono finalizzate a velocizzare le procedure per favorire l’accesso alle provvidenze dello Stato. Genovesi” conclude “stia tranquillo e, prima di dare consigli superflui, impari a rispettare le istituzioni, lasciando lavorare in autonomia i vertici dell’Ater che non sono, o meglio, non dovrebbero essere asserviti ad alcun partito”.