AVEZZANO, IL CONSORZIO DI BONIFICA OVEST PARTECIPA ALLA “SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA” PROPOSTA DA ANBI

Torna la tradizionale “Settimana della bonifica e dell’irrigazione” promossa dall’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela delle acque irrigue). La manifestazione nazionale, prevista per lo scorso maggio e rinviata a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, vedrà protagonista il del Consorzio di Bonifica Ovest nelle giornate dal 7 al 10 ottobre.

Lo scopo fondamentale della Settimana della Bonifica, attraverso gli enti dislocati nel territorio nazionale, è quello di comunicare e sensibilizzare la popolazione al corretto utilizzo delle risorse idriche e di svolgere azioni volte alla valorizzazione dell’ambiente in cui i consorzi operano.

Il tema principale di quest’anno, legato al turismo e alle vie dell’acqua, mira a promuovere gli aspetti della sostenibilità ambientale, motivo per cui, in occasione dell’evento locale, il Consorzio di Bonifica Ovest, in collaborazione con Gal Marsica, presenterà, tra i tanti eventi in programma, sabato 10 ottobre, “Ciclofucino, Un sogno che viaggia in bici” inserito nel progetto “Identità”, che prevede la realizzazione di una moderna pista ciclabile lungo l’allacciante meridionale.

Di seguito elencate tutte le attività in programma.

GIOVEDI 07/10

DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 0RE 17.30

• Apertura al pubblico del Parco dell’Incile (Madonnone) “Quando ero un lago “-Il Fucino si racconta, visita guidata nella Galleria Torlonia.

VENERDI 08/10

DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 17.30

• Apertura al pubblico del Parco dell’Incile (Madonnone) “Quando ero un lago “-Il Fucino si racconta, visita guidata nella Galleria Torlonia.

SABATO 09/10

DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 17.30

• Apertura al pubblico del Parco dell’Incile (Madonnone) “Quando ero un lago”-Il Fucino si racconta, visita guidata nella Galleria Torlonia.

• Mostra Fotografica “Un click sul Fucino” del Circolo Fotografico Marsicano, presso Parco dell’Incile

SABATO 09/10

DALLE 10.00

• Ciclofucino: “Un sogno che viaggia in bici”_ Presentazione, in collaborazione con il GAL MARSICA, all’interno del progetto “Identità”, del progetto della moderna pista ciclabile da realizzarsi lungo l’allacciante meridionale(due volte progetto vedi come puoi sistemare).

DOMENICA 10/10

DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 0RE 17.30

• Apertura al pubblico del Parco dell’Incile (Madonnone) “Quando ero un lago”-Il Fucino si racconta, visita guidata nella Galleria Torlonia.

DALLE 15.00

• Convegno “70+1.Storia di una riforma agraria” presso la sala “A.Picchi” Palazzo regionale,ex palazzo A.R.S.S.A in Piazza Torlonia_Avezzano.

• Mostra Fotografica “Un click sul Fucino” del Circolo Fotografico Marsicano, presso palazzo ex A.R.S.S.A.

• Mostra “Sulle rive della memoria”, gentilmente concessa dal DRM Abruzzo_Muse’ Celano, presso sala “A.Picchi”