AVEZZANO. IL LICEO SCIENTIFICO AVVIA COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ AMERICANA

Il 13 settembre 2022 alcuni dei nostri studenti si sono dati appuntamento nel Laboratorio di Informatica del Liceo Scientifico “M. Vitruvio Pollione”, dove sono stati accolti dalla prof.ssa Eliana Nanni, referente del Dual Diploma Program di Mater Academy. Il Liceo Scientifico di Avezzano offre la possibilità di iniziare tale percorso a studenti volenterosi e desiderosi di rendere più competitivo il proprio curriculum studiorum. La Mater Academy, Istituto di Scuola Superiore di secondo grado, nota come High School, propone di seguire corsi a distanza (obbligatori e a scelta) con tutor dell’Università americana, per conseguire il diploma statunitense. Durante il percorso gli studenti vengono costantemente seguiti ed assistiti nel processo di apprendimento culturale e linguistico che permetterà loro di potenziare le competenze utili sia a livello universitario che lavorativo. I nostri studenti, già iscritti, ad ottobre inizieranno le lezioni del primo semestre della High School, che ha sede a Miami; ottobre sarà anche il mese in cui partirà la campagna di raccolta delle nuove adesioni in vista delle iscrizioni della sessione straordinaria di dicembre 2022. Ancora una volta la Dirigente, prof.ssa Tania Nicolina Ulisse, dimostra di tenere particolarmente alla preparazione in loco dei vitruviani, ma di guardare anche oltre, sostenendoli nella costruzione di un profilo competitivo e internazionale.