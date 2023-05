AVEZZANO. Il LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO” A LEZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA E LE UNITÀ CINOFILE

Si è tenuto ieri, presso il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano un incontro formativo e informativo con la Guardia di Finanza sulle misure di prevenzione e contrasto allo spaccio e alla assunzione di sostanze stupefacenti.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, in apertura dei lavori, dopo aver ringraziato i rappresentanti delle Fiamme Gialle presenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nei confronti delle giovani generazioni coadiuvando la scuola nel suo delicato compito educativo, ha sottolineato l’importanza di tali attività nell’ambito di una corretta informazione ed educazione sulla tematica e ha posto l’accento sul ruolo fondamentale della scuola che non può esimersi dal dare il proprio contributo, in collaborazione con le forze dell’ordine, per la creazione di una società libera da dipendenze e dai crimini legati al mondo delle droghe.

Il Maggiore Luigi Falce ha illustrato in modo semplice, efficace e con esempi tratti dalla vita quotidiana i rischi che si corrono dal momento che si entra nel giro dell’assunzione di stupefacenti: primo fra tutti la dipendenza. Si crea un bisogno fisiologico tale che non se ne può più fare a meno e «non è vero – ha detto con forza il Maggiore – che se ne può uscire quando si vuole.»

Ha richiamato l’attenzione anche sullo spaccio che, configurandosi come un reato e come tale perseguibile penalmente, ha conseguenze anche giuridiche.

Il Brigadiere Gianluca Caiterzi delle unità cinofile ha illustrato l’addestramento dei cani antidroga ponendo l’accento sul rapporto di intesa che si instaura tra il cane e il proprio conduttore e sulle particolari attitudini che deve mostrare il cane.

L’incontro si è concluso all’esterno con la dimostrazione pratica di un’operazione antidroga condotta dalle unità cinefile: protagonisti d’eccezione Joi e Josh, uno splendido esemplare di pastore tedesco la prima, e di pastore belga il secondo.

Tutte le classi hanno partecipato: quelle del Liceo Sportivo in presenza, le altre in video collegamento.