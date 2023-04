AVEZZANO. IL LICEO SCIENTIFICO VITRUVIO ALLE FINALI REGIONALI DI CALCIO A 5

Si è svolta mercoledì 19 aprile, presso il centro sportivo “Centi Colella” a L’Aquila, la fase provinciale di calcio a 5.

Le squadre del Liceo Scientifico “Vitruvio”, categoria “Allievi” conquistano il podio: il gradino più alto quella maschile che accederà alla finale regionale in programma il 9 maggio prossimo, e il secondo posto la squadra femminile.

Una giornata di sport e allegria, coronata da un meritato successo. I docenti che hanno seguito le due squadre, sia nella fase di preparazione, sia in quella della competizione sportiva, i professori Marco Buzzelli e Lorenzo De Foglio esprimono una viva soddisfazione non solo per l’ottima prestazione dei vitruviani, ma anche per la correttezza dimostrata in campo. Competenza tecnico-tattica e fair play sono, infatti, le componenti fondamentali di qualunque sport la cui pratica è fondamentale, soprattutto nei giovani, per promuovere anche competenze di “socialità”.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse esprime soddisfazione per gli obiettivi che gli allievi del Liceo avezzanese stanno raggiungendo perché nella trasversalità dei saperi e delle discipline si costruisce il cittadino di domani.

La squadra maschile è formata dagli alunni: Rozzi Francesco, Onnembo Nicolò, Guglietti Samir, Maceroni Nico, Ciaccia Riccardo, Sciarretta Sebastiano, Addari Giuseppe, Scatena Davide, De Leonardis Simone, Ranieri Simone, Colangelo Simone.

La squadra femminile dalle alunne: Antonini Eleonora, Casella Elisabetta, Tucceri Marianna, Federici Carola,

Finucci Giorgia, Nazzicone Rita, Pricop Daria, Santoponte Alessia, Seritti Alessia, Salim Kadija, Seritti Ana.

Gli allievi hanno vinto la semifinale contro l’Istituto “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro e poi la finale con IIS “Ovidio” di Sulmona.

Le allieve hanno vinto la prima gara del girone a 3 contro IIS Cotugno dell’Aquila e hanno perso di misura (una rete) contro IIS “Ovidio” di Sulmona.

L’alunno Guglietti Samir ha ottenuto il titolo di capocannoniere (miglior realizzatore) della manifestazione.

Ad maiora semper, Vitruviani!