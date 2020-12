AVEZZANO. IL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI COMPIE 48 ANNI

MCL AVEZZANO CELEBRA LA SUA FONDAZIONE,

SEMPRE AL SERVIZIO DEI PIÙ DEBOLI.

Il Movimento Cristiano Lavoratori oggi 08 dicembre compie 48 anni, rinnovando l’impegno al fianco di tutti i cittadini – ha dichiarato il suo Presidente Marco Boleo. Un impegno continuo e solidale, che ancor più al tempo della pandemia – ha proseguito Boleo – deve rafforzare i valori e la presenza cristiana, nella società e nel mondo del lavoro. L’associazionismo di promozione sociale – ha concluso il Presidente – costituisce un valore aggiunto per far fronte tutti insieme ad una crisi epocale: prima sanitaria e sempre più sociale ed economica, con la crescita di vecchie e nuove povertà, specialmente tra giovani, donne ed anziani in difficoltà. Per questo Mcl resta a disposizione per assistere e servire tutti i comprensori e le popolazioni della nostra amata Terra dei Marsi, sempre al fianco del nostro Vescovo Mons. Pietro Santoro e delle parrocchie, ora ancor più in vista di un Santo Natale particolare, da vivere con autentico spirito cristiano.