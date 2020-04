AVEZZANO. IL PANATHLON CLUB DEVOLVE UNA SOMMA DI DENARO AL COMUNE

Anche il Panathlon Club di Avezzano si mobilita per sostenere l’emergenza in atto.

Il Club Service, facendosi promotore dello spirito di servizio e di solidarietà dei soci, ha devoluto al Comune di Avezzano la somma di 1.000 euro, con l’auspicio di poter dare un aiuto concreto ai cittadini e famiglie bisognose che hanno difficoltà ad acquistare generi alimentari e di prima necessità.

E’ indubbiamente un periodo difficile per tutti noi – spiega il presidente del Panathlon Club di Avezzano Fabio Di Battista –, stiamo vivendo un clima di difficoltà, di incertezza e di angoscia, a fronte di un nemico nuovo, invisibile e sfuggente.

Tuttavia, l’attuale crisi ci sta disvelando anche il meglio della nostra comunità nazionale. La solidarietà, la condivisione e la capacità di fare squadra che sta informando l’azione di tutti noi, ci rende più forti di fronte a rischi ed avversità.

Sapremo certamente cogliere l’occasione per trasformare questa fase cruciale in una grande opportunità umana.

Questa donazione – prosegue Di Battista – è un modo per essere solidali e rispondere in maniera concreta in un momento in cui è prezioso l’aiuto di tutti: il Panathlon Club ha scelto di stare accanto a chi ne ha più bisogno.