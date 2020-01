AVEZZANO. IL PROF. E DJ FERGAL KAVANAGH AL LICEO CROCE

Grande attesa al Liceo Benedetto Croce per la lezione – spettacolo “The Tune into English” in lingua Inglese del prof. e Dj Fergal Kavanagh.

Oltre 150 alunni delle classi prime parteciperanno al ROADSHOW, spettacolo interattivo, musicale e divertente, ideato per insegnare l ‘inglese attraverso la musica pop che si terrà presso l’ Aula Magna, venerdì 10 gennaio. Saranno proposti testi musicali con hit attuali e evergreen, mirati al potenziamento del processo di insegnamento – apprendimento della Lingua Inglese.

Un ringraziamento particolare va al Preside Attilio D’Onofrio, ai referenti del progetto prof. Cerasoli, Giffi, Gigli,Turcossi e al dipartimento linguistico, sempre pronto a promuovere innovazioni nello studio delle lingue straniere