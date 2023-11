AVEZZANO. IL VITRUVIO APRE LE PORTE

Di Pietrantoni Giuliana, Ponziani Mariangela, Rodorigo Chiara Maria, Trinchini Micol redazione YAWP giornale di istituto

Durante le mattinate del 22 e 23 Novembre 2023, il Liceo Scientifico “Marco Vitruvio Pollione” di Avezzano ha aperto le porte ad alcune delle scuole secondarie di primo grado del nostro territorio per poter mostrare la propria carta d’identità.

I docenti, in piccole pillole, hanno illustrato le numerose offerte formative che la scuola propone, soffermandosi sulla distribuzione delle varie discipline, sulle attività scolastiche ed extrascolastiche, mantenendo l’attenzione dell’alunno, vero protagonista del lavoro.

Nonostante l’importante numero di studenti, il liceo mantiene negli anni lo stesso equilibrio di sempre, dedicandosi alle materie di indirizzo con passione e dedizione, riportando anche significativi risultati a livello regionale e nazionale.

Inoltre sono stati resi disponibili i laboratori di fisica e di biologia per confermare la messa in pratica delle nozioni teoriche che gli alunni, seguiti dai docenti, maturano durante il loro percorso scolastico.

Il Vitruvio però, non solo offre una cultura a 360•, ma anche corsi quali: certificazioni in lingua inglese, gare matematiche (kangourou e Gas) , concorsi classici, corsi di scacchi e dama, il nostro giornale scolastico (Yawp), si pensi anche alla vittoria nazionale di calcio a 5 riportata quest’anno dai nostri vitruviani.

L’importante messaggio che è stato trasmesso durante questo orientamento è quello che la scelta della scuola superiore debba essere maturata in maniera consapevole e personale seguendo le proprie inclinazioni, ricordando, come la cultura rappresenti per tutti noi la via della salvezza.

L’istituto è pronto nuovamente ad accogliere tutte le domande, richieste o curiosità, durante l’open Day che si terrà il 16 dicembre 2023 dalle ore 15 alle ore 18, all’ interno della struttura.

Vi aspettiamo numerosi per scoprire il mondo che si cela dietro ai cancelli del Vitruvio.