Avezzano. In servizio l’isola ecologica fissa di piazza Corbi: ecco come funziona

È entrata in funzione l’isola ecologica informatizzata in piazza Corbi. La struttura, installata da Tekneko in collaborazione con il Comune di Avezzano, è a servizio delle attività commerciali quali bar, ristoranti, pizzerie e poi frutterie, alimentari e pescherie presenti in piazza del Mercato e piazza Corbi che potranno usufruirne h24.

Grazie all’isola ecologica, che ha dei contenitori integrati per imballaggi in plastica, indifferenziato, vetro, carta e cartoncino e organico, sono stati rimossi i contenitori delle attività commerciali alimentari sul suolo pubblico ed è stata data l’opportunità a tutti di avere un servizio no – stop.

I proprietari delle attività commerciali, grazie a una green card fornita dalla società che si occupa del servizio di igiene urbana in numerosi comuni dell’Abruzzo, del Lazio, del Molise e della Puglia, possono così conferire i rifiuti differenziati nell’isola informatizzata.

“Si ricorda”, hanno spiegato da Tekneko, “che l’isola ecologica di piazza Corbi – piazza del Mercato è a esclusivo servizio delle attività commerciali come bar, ristoranti, pizzerie e poi frutterie, alimentari e pescherie presenti nella zona. Non è possibile, quindi, per i cittadini usufruire dell’isola. Gli stessi dovranno continuare a osservare la raccolta porta a porta utilizzando i mastelli in dotazione per conferire i propri rifiuti differenziati”.